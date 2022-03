Lazio, e se non ci pensa Ciro? I migliori marcatori di Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi

La nuova Lazio di Maurizio Sarri è ripartita in estate da una certezza: Ciro Immobile. Dopo cinque anni con Inzaghi conditi da gol a raffica e addirittura la vittoria della Scarpa d'Oro, il bomber biancoceleste ha dimostrato di saper far gol in tutti e modi, con qualsiasi modulo e con qualsiasi allenatore. Con l'arrivo del Comandante, l'attaccante nato a Torre Annunziata ha tenuto altissima la sua media realizzativa. In 34 gare stagionali, il numero 17 con la fascia al braccio ha messo a segno ben 26 reti, una ogni 108 minuti. Ma un vero condottiero non è niente senza i suoi soldati. Ciro sa che gran parte del merito va anche alla squadra che da anni lavora e finisce il gioco per lui. Ovviamente non gonfia la rete solo Immobile. Con Sarri tutta la squadra è coinvolta tanti interpreti spesso trovano la via dei gol. Ecco chi ne ha segnati di più.

SETTE GOL PER LA DIFESA - Un reparto che nella prima parte di stagione ha trovato diverse difficoltà nel passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro. Nel 2022 si è visto qualche miglioramento nei movimenti e nell'attenzione, nonostante l'ultimo scivolone nel derby. È una retroguardia che non disdegna qualche incursione nella metà campo avversario. Sono sette i gol arrivati dai difensori di Sarri quest'anno. Tre portano la firma di Francesco Acerbi, due di Lazzari, uno di Hysaj e uno di Patric.

UN CENTROCAMPISTA CHE SEGNA COME UN CENTRAVANTI - Si chiama Sergej Milinkovic-Savic, di mestiere fa il centrocampista ma all'occortenza di trasforma in un attaccante puro. Il Sergente sta vivendo una delle sue migliori stagione al livello realizzativo. Una mezzala che fa tutto. Difende, contrasta, imposta, salta di testa e spesso regala incursioni nell'area di rigore avversaria. Trentanove presenze e otto gol per il numero 21 che, da qui a fine anno, spera di centrare la doppia cifra. Meno bene i suoi compagni di reparto. Quest'anno Luis Alberto vede meno la porta. Sono quattro le reti per il Mago spagnolo. Le altre tre gol della linea mediana portano la firma di Cataldi (2) e Basic (1).

GLI AIUTANTI DI CIRO - I gol di Immobile valgono tanto, anzi tantissimo. Poche squadre possono vantare un attaccante così prolifico e praticamente ogni stagione sopra le 20 marcature. Quest'anno il bomber biancoceleste gioca con due compagni di reparto, non più uno. Come si sono comportati in zona gol gli "aiutanti di Ciro"? Il più prolifico è Pedro, regalato dalla Roma in estate. Per lo spagnolo scuola Barcellona sono nove le marcature stagionali. La doppia cifra è dietro l'angolo. Seguono Felipe Anderson a sei e Zaccagni a cinque. Ancora a secco i vari Luka Romero, Raul Moro e Cabral, che ne ha segnati due con lo Sporting Lisbona.