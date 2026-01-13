Lazio - Fiorentina, il dialogo Var su Pongracic - Gila: "Trattenuta leggera"
Nel nuovo episodio di Open Var su Dazn è stato reso noto il dialogo tra il VAR Pezzuto e l'AVAR Prontera in occasione di Lazio - Fiorentina e della trattenuta in area di rigore di Pongracic su Gila, considerata regolare dall'arbitro Sozza.
VAR Pezzuto: “Vediamo un attimo. Prima il tiro, voglio vedere questo [la trattenuta]".
AVAR Prontera: "Non c’è consistenza".
Pezzuto: "Vediamo un’altra [telecamera], questa".
Prontera: "È tutto fortuito".
Pezzuto: "Vediamo in dinamica, sennò c’è la retro alta in dinamica, anche l’opposta.
Prontera: "Per me lui (Gila, ndr.) accentua".
Pezzuto: "Sì, ok. Check completato. C’è la lieve trattenuta, poi lui accentua molto. Lo trattiene ma leggermente, poi lui accentua molto la caduta".
Prontera: "E poi dopo il colpo che riceve il giocatore della Fiorentina è fortuito”.