Lazio - Fiorentina, il dialogo Var su Pongracic - Gila: "Trattenuta leggera"

Nel nuovo episodio di Open Var su Dazn è stato reso noto il dialogo tra il VAR Pezzuto e l'AVAR Prontera in occasione di Lazio - Fiorentina e della trattenuta in area di rigore di Pongracic su Gila, considerata regolare dall'arbitro Sozza. 

VAR Pezzuto: “Vediamo un attimo. Prima il tiro, voglio vedere questo [la trattenuta]".

AVAR Prontera: "Non c’è consistenza".

Pezzuto: "Vediamo un’altra [telecamera], questa".

Prontera: "È tutto fortuito".

Pezzuto: "Vediamo in dinamica, sennò c’è la retro alta in dinamica, anche l’opposta.

Prontera: "Per me lui (Gila, ndr.) accentua".

Pezzuto: "Sì, ok. Check completato. C’è la lieve trattenuta, poi lui accentua molto. Lo trattiene ma leggermente, poi lui accentua molto la caduta".

Prontera: "E poi dopo il colpo che riceve il giocatore della Fiorentina è fortuito”.