Lazio, i calciatori si sfidano ai fornelli per Suor Paola: ecco l'ultima iniziativa solidale

I calciatori della Lazio ai fornelli come... pasticcieri. Questa è l'ultima iniziativa che Suor Paola ha organizzato per la sua associazione, la So.Spe, con la quale si prende cura di ragazze madri e famiglie bisognose. Stando a quanto riporta Il Messaggero, Peruzzi supervisionerà su tutto, Parolo sarà il punto di raccordo per i calciatori, che dovranno cucinare crostate, torte di mele, ciambelloni e biscotti, nelle proprie case, aiutati dalle proprie mogli. La sfida è già partita sulle chat di gruppo. Le creazioni saranno poi consegnate dagli operatori della So.Spe, insieme ad alcuni gadget della Lazio. Un'iniziativa che ha avuto l'ampio consenso anche del Presidente Claudio Lotito.

