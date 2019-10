Lazio, Inzaghi da podio: con l'Atalanta per la 129ª in Serie A

Simone Inzaghi fa 129. Quello che apparentemente può sembrare un numero qualsiasi, in realtà non lo è. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, la partita contro l'Atalanta permetterà al tecnico biancoceleste di raggiungere le 129 panchine in Serie A con la Lazio. 129 panchine che valgono il 3° posto nella classifica all time alle spalle dei soli Dino Zoff e Delio Rossi. Di contro, prendendo in considerazione la classifica assoluta, coppe comprese, Inzaghi è "solamente" sesto: meglio di lui Maestrelli, Rossi, Eriksson, Lorenzo, e Zoff.

Lazio - Atalanta, le probabili formazioni

Lazio, Lotito sposa l'arte di Guttuso: ecco l'iniziativa allo Stadio Olimpico

Clicca qui per tornare all'homepage del sito