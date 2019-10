Lazio, Lotito sposa l'arte di Guttuso: ecco l'iniziativa allo Stadio Olimpico

"Il calcio è un linguaggio con i suoi poeti e prosatori" - scriveva così Pier Paolo Pasolini sulle pagine de Il Giorno il 3 gennaio 1971. Il calcio come la più importante forma d'arte dei tempi moderni, tanto da compararsi alla letteratura, alla pittura, alla danza, al cinema, al teatro... Già, calcio e letteratura, calcio e cinema, calcio e pittura, entità discordanti e apparentemente lontane che spesso sono andate d'accordo. Come nel caso del celebre pittore del '900 Renato Guttuso, che proprio al calcio ha dedicato una serie di dipinti. A tal proposito, in occasione della sfida tra Lazio e Atalanta, in programma sabato 19 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, inaugura un nuovo progetto: "L'arte di Renato Guttuso allo Stadio Olimpico". Quattro importanti dipinti a olio dedicati al gioco del calcio, tra i quali la celebre rappresentazione de "I giocatori", saranno esposti in esclusiva nella Sala VIP e Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Il progetto sposa l'idea del calcio come linguaggio universale, arte e fenomeno sociale di rilevanza internazionale, che trova nelle rappresentazioni artistiche lo strumento per trasmettere e ricordare al grande pubblico il ruolo culturale e ricreativo dello sport. È così che dalla condivisione di una passione comune, il presidente Lotito incontra la collaborazione di una delle più importanti gallerie storiche di Roma, la Galleria Russo, che insieme alla Lazio festeggia proprio quest'anno una tradizione lunga 120 anni - a riportarlo l'agenzia di stampa Italpress.

