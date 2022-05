Lazio, Lotito – Sarri il contratto c’è: ecco quando la firma

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – La Lazio è a lavoro per portare a compimento la tanto annunciata rivoluzione. Il mercato estivo rappresenta in tal senso l’occasione giusta, prima però di occuparsi dei rinforzi è necessario capire se Sarri continuerà a far parte del progetto. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nel corso della cena che si è tenuta la scorsa settimana tra il patron biancoceleste e il tecnico toscano, oltre a definire le varie questioni di mercato, si è parlato anche del rinnovo. Ci sono buone notizie a tal proposito, il contratto è pronto e mancano solo alcuni dettagli da definire. Sono delle clausole, tra queste è inclusa anche la possibilità di rescissione valida per entrambe le parti con la quale decideranno se proseguire o meno insieme in futuro. Le condizioni contrattuali prevedono una durata del rapporto fino al 2025 con un ingaggio di 3,5 milioni di euro più bonus. Le parti potrebbero incontrarsi domenica e parlarne ancora, per poi giungere a una conclusione con la firma in settimana. Bisognerà pazientare ancora, ma solo per poco.

