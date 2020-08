Lazio, Luiz Felipe: "È stata una stagione intensa, ma positiva. Qui ho trovato il mio spazio" - FT

Tempo di bilanci in casa Lazio. Con la conclusione della stagione, numerosi calciatori hanno analizzato l'annata tramite i propri profili social. Dopo il lungo messaggio di Luis Alberto, è arrivato quello di Luiz Felipe, sempre su Instagram: "Mi ricordo quando arrivai alla Lazio, era il 2016 e Diego non era ancora nato. Ero un ragazzo pieno di sogni, e lo sono ancora oggi. Ho sempre saputo l’importanza di credere, lottare e dare il mio meglio. Ho sempre saputo che ogni passo era importante: ho trovato il mio spazio, sono riuscito a giocare, segnare e a vincere. Il verdetto del campo è che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, la Champions League che mancava alla Lazio da 13 anni. È stata una stagione intensa, ma positiva. Voglio ringraziare Dio, la mia famiglia, la società, i compagni e tutti i tifosi per averci dato la forza di lottare e di spingere i nostri sogni ancora più in là".

Pubblicato il 3/8