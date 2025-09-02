Lazio, niente Nazionale per Marusic: lascia il ritiro del Montenegro. Le ultime

Marusic lascia il ritiro della sua Nazionale. Come si legge in una nota ufficiale del Montenegro, il ct Prosinecki non avrà a disposizione il difensore della Lazio per le prossime gare contro Repubblica Ceca e Croazia. Per questo è stato chiamato il terzino destro del Partizan Belgrado Milan Roganovic. Da chiarire ora il motivo della ripartenza immediata del numero 77 biancoceleste, che con ogni probabilità rientrerà a Formello. Possibile che non sia al 100%, visto che nell'ultima partita contro il Verona ha accusato un fastidio muscolare: "Marusic mi ha chiesto il cambio perché aveva un po' di dolore agli adduttori", aveva spiegato Sarri in conferenza stampa.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.