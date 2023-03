Lazio, Sarri: "Per diventare grandi ci manca una cosa. E sul contratto dico che..." VIDEO

Fonte: Elena Bravetti e Daniele Rocca - Lalaziosiamonoi.it

Una volta terminato il suo momento sul palco del Gran Galà del Calcio, Maurizio Sarri è tornato a parlare ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le sue parole: “Sono contento per il posto in cui ricevo il premio. Ho un legame che mi porta a ricordi di gioventù che sono sempre belli quando vengono fuori. Ho un forte legame anche al personaggio a cui è dedicato il premio, quando ero ragazzino è stato uno dei primi allenatori che m’ha fatto scattare la molla. Sono contentissimo”.

"Calcio non parla italiano? Si potrebbe fare qualcosa di più, ma è chiaro che l’evoluzione della società è un’evoluzione diversa. Noi facevamo cinque ore per strada, tre all’oratorio e due di scuola calcio. Oggi fanno tre ore a settimana di scuola calcio e manca tutto il resto. È molto più difficile tirare su dei ragazzi nostri che siano di alto livello, manca la scuola primaria che è la strada. Ha ragione Mancini quando parla di questo. Poi ci sono le scelte societarie in cui tante società vanno alla ricerca dell’affare, il giocatore straniero che costa meno. Se ti esplode in mano hai una plusvalenza sicura. I nostri ragazzi, se iniziano a dare dei segnali, sono giocatori che costano un po’ di più. Penso che all’interno di una squadra, avere un’ossatura di italiani ti dia un’identità che 20 stranieri non ti possono dare. Identità della Lazio? Noi ci stiamo provando, non so se ci riusciremo. Lo sforzo per avere uno zoccolo duro di italiani in squadra lo stiamo facendo”.

“La Lazio sta diventando una grande squadra? Cosa manca? Ci manca un pizzico di continuità, abbiamo lasciato punti per strada in maniera superficiale. Qualcosa ancora ci manca, non abbiamo fatto bene in Europa, e questo credo sia stata una scelta inconscia a livello del gruppo, forse proprio a livello dell’ambiente. Abbiamo un percorso ancora lungo se vogliamo diventare e ritenerci ancora una grande”.

“Futuro? Molto a lungo no, ho un ginocchio che non mi tiro più dietro (ride, ndr). Alla Lazio sto bene, col presidente ho un buon rapporto, il contratto l’abbiamo prorogato undici mesi fa, non credo sia il caso di tornarci in questo momento”.

“Può la Fiorentina andare avanti in Conference? Se continua a fare ciò che ha fatto negli ultimi due mesi, può andare avanti dappertutto. È sempre stata una squadra forte, in questa stagione è venuto fuori un momento di difficoltà. Ora invece è in forma, se va avanti così ha tutte le caratteristiche per risalire in campionato e poter andare avanti in Conference. Confida Italiano per fermare l’Inter? Io spero per Italiano che faccia bene con la Fiorentina, non per fermare le altre squadre. Se noi siamo in grado di raggiungere un obiettivo, siamo in grado di farlo con le nostre gambe. Se confidiamo negli incidenti di percorso degli altri, vuol dire che non sappiamo andarci”.

