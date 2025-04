Lazio, tutti in ritiro a Formello per il derby. E Lotito carica la squadra

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Vigilia del derby archiviata, ora è tempo di giocare. La Lazio ieri ha svolto il suo ultimo (e unico) allenamento prima della gara contro la Roma. Il tutto dopo la conferenza stampa di mister Baroni, che ha presentato la gara un giorno dopo il suo avversario giallorosso Ranieri.

Come annunciato proprio dal tecnico, la squadra è rimasta tutta in ritiro nel centro sportivo. L'obiettivo è stare insieme, rimanere uniti e fare gruppo verso una delle partite più importanti della stagione. Come lo sarà poi anche quella di giovedì prossimo contro il Bodo/Glimt in Europa League.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, inoltre, presente a Formello c'era anche il presidente Lotito, arrivato verso l'ora di pranzo. Il patron ha caricato e spronato tutta la rosa prima della seduta di rifinitura del pomeriggio. Un altro segnale per dare il massimo nella gara di questa sera.