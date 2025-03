Lazio, Vecino è in scadenza: la società gli dà appuntamento per il rinnovo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Matias Vecino questa sera contro l'Udinese dovrebbe fare il suo ritorno in campo. Sono passati 102 giorni dall'ultima volta, da quando quel centrocampista uruguaiano scendeva in campo da titolare prima di infortunarsi e restare più di 3 mesi ai box in attesa di tornare in campo. Marco Baroni lo ha atteso con ansia spasmodica, ha conserva a caldo per lui quel 4-3-3 in cui riesce a esprimersi al massimo, tra una solida fase difensiva e tempi di inserimento perfetti, e che verrà rispolverato questa sera.

VECINO PILASTRO DELLA LAZIO - Spesso abbiamo sentito Marco Baroni elogiare Pedro, il 'vecchietto' della squadra, il senatore, quel giocatore tanto esperto quanto forte che in questa stagione sta facendo davvero la differenza. Ma la stima del tecnico fiorentino non è solo per il talento spagnolo. Tra i pilastri della sua Lazio c'è anche Vecino, quel centrocampista che farebbe comodo a ogni allenatore e che titolare lo è stato con Sarri, con Tudor e anche oggi con Baroni.

QUALE FUTURO PER VECINO? - Per questa ragione la sua situazione contrattuale preoccupa. Per questo motivo la Lazio non ha intenzione di perdere una delle sue fondamenta, uno di quei giocatori d'esperienza che in uno spogliatoio sono fondamentali tanto quanto lo sono sul terreno di gioco. "Ho sempre detto che sto bene qui e vediamo anche cosa sceglierà la Lazio" aveva detto Vecino dopo la partita contro il Viktoria Plzen in zona mista lanciando un messaggio che la società avrebbe colto al volo.

IL RINNOVO DI VECINO - Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, infatti, a Formello ci sarebbe l'intenzione di mettersi al tavolo e discutere il rinnovo. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno, ma per la dirigenza la sua permanenza alla Lazio è fondamentale. Motivo per cui è stato deciso dalla società di dare appuntamento al suo entourage ad aprile quando si tratterà un eventuale rinnovo nel tentativo di garantire a Baroni la permanenza di due giocatori esperti - come Vecino e Pedro - anche loro fondamentali in un progetto di ringiovanimento.