Lazio-Verona, Castellanos a DAZN: "Siamo forti, dobbiamo puntare all'Europa"
Al termine della netta vittoria della Lazio contro il Verona, sono arrivate le parole del Taty Castellanos, premiato MVP del match. Ecco le dichiarazioni dell'argentino ai microfoni di DAZN:
“Sono felice, abbiamo lavorato tanto per questa partita, il gruppo ha fatto un lavoro incredibile. Dobbiamo continuare così, il campionato sarà lungo. Assist per Zaccagni? Lo faccio sempre, quando non c’è una buona sinistra, meglio di rabona (ride, ndr). L’assist più bello della stagione? Speriamo! Dobbiamo puntare alla posizione più alta possibile in campionato, sappiamo che abbiamo una squadra forte, dobbiamo puntare all’Europa”.
