13.01.2026 15:10 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Open Var | Lazio - Fiorentina, De Marco: "Non c'era rigore su Gudmundsson"
Tra gli episodi visionati nel nuovo episodio di Open Var per quanto riguarda Lazio - Fiorentina, c'è anche il contatto tra Gila e Gudmundsson in area di rigore. In quel caso il VAR Pezzuto e l'AVAR Prontera hanno richiamato all'On Field Review l'arbitro Sozza, che aveva giudicato regolare l'intervento del difensore biancoceleste. 

Di seguito la spiegazione dell'ex arbitro Andrea De Marco: “Il fallo di Gila su Gudmundsson? Doveva rimanere una decisione di campo, il contatto non è tale da far sì che venisse richiamato l’arbitro all’On Field Review”.

In questa situazione non è stato mandato in onda il dialogo in sala VAR.