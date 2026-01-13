Open Var | Lazio - Fiorentina, De Marco: "Non c'era rigore su Gudmundsson"
13.01.2026 15:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
Tra gli episodi visionati nel nuovo episodio di Open Var per quanto riguarda Lazio - Fiorentina, c'è anche il contatto tra Gila e Gudmundsson in area di rigore. In quel caso il VAR Pezzuto e l'AVAR Prontera hanno richiamato all'On Field Review l'arbitro Sozza, che aveva giudicato regolare l'intervento del difensore biancoceleste.
Di seguito la spiegazione dell'ex arbitro Andrea De Marco: “Il fallo di Gila su Gudmundsson? Doveva rimanere una decisione di campo, il contatto non è tale da far sì che venisse richiamato l’arbitro all’On Field Review”.
In questa situazione non è stato mandato in onda il dialogo in sala VAR.