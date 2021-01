PAIDEIA - Lazio, ecco Musacchio: terminate le visite mediche - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - Visite terminate per Mateo Musacchio che intorno alle 11:15 è uscito dalla Clinica Paideia dove è arrivato in mattinata per svolgere i controlli di rito prima di firmare il contratto che lo legherà alla Lazio fino al termine della stagione.

Una trattativa lampo, lo sbarco nella Capitale nella giornata di ieri, oggi invece le visite mediche di rito presso la Clinica Paideia. Mateo Musacchio è pronto per cominciare la sua nuova avventura con la Lazio, con la quale firmerà un contratto di sei mesi con opzione per i prossimi due anni. Il difensore è arrivato puntuale alle ore 8.00, atteso dal dottor Fabio Rodia. Dopo i controlli di rito, destinazione Formello per dare il via all'esperienza capitolina.

PAIDEIA - Lazio, ecco Musacchio: arrivo in clinica per le visite di rito

