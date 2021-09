Torino - Lazio, Cataldi: "Vogliamo la vittoria. Derby? A Roma si respira un'aria diversa"

Giornata importante quella di oggi per Danilo Cataldi che dopo la bella prestazione, e il gol, contro il Cagliari questa sera scenderà in campo da titolare contro il Torino. Queste le sue parole nel pre gara ai microfoni di Lazio Style Radio: “Il Torino non ci aspetterà, farà la gara che è abituato a fare soprattutto in casa. Sicuramente saranno aggressivi e dobbiamo cercare di uscire bene da queste situazioni di uno contro uno. Se dovessi scegliere vivrei la settimana classica in avvicinamento a una gara importante come il derby. In questa settimana a Roma si respira un'aria diversa, se potessi scegliere prenderei la settimana tipo ma purtroppo i calendari sono fitti, il Torino è la peggiore squadra da affrontare ma dobbiamo vincere. Sei anni alla Lazio sono tanti, sia a livello professionale che umano, se dovessi scegliere una cosa direi ogni giorno in cui ho indossato questa maglia".

Danilo Cataldi ha parlato anche ai microfoni di Dazn: "Sicuramente il Torino adesso è la peggiore squadra da affrontare. Abbiamo visto come sono andati a giocare contro il Sassuolo dominando la partita, nonostante il Sassuolo sia un ottima squadra. Le nostre teste sono concentrate su questa partita, anche se domenica ci aspetta un appuntamento importante il Torino oggi è la priorità".

