Torino-Lazio e l’ipotesi rinvio: i biancocelesti ci pensano

Lo ha detto il ds Igli Tare prima di Bruges-Lazio: “La partita di campionato con il Torino è domenica. Pensiamo al rinvio. Faremo altri controlli e prenderemo una decisione venerdì”. Da regolamento, una squadra messa in ginocchio per i troppi positivi al Covid-19, può giocarsi un “jolly” rinvio. Inzaghi conta di recuperare qualcuno nel giro di pochi giorni. Tanti i calciatori indisponibili tra positivi e infortunati. Contro i granata si rischia di rimandare in campo gli stessi visti in Champions e con tanti Primavera in panchina. L’ipotesi rinvio del match esiste, ma a Formello vogliono procedere passo dopo passo. Verranno fatti altri tamponi. Il jolly potrebbe essere utilizzato, nel caso, per Lazio-Juve dell’8 novembre.

