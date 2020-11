Lazio, colazione a domicilio a casa Immobile. Il mittente? Gaia Inzaghi - FT

Ciro Immobile, e con lui la sua famiglia, sta attraversando un momento complicato a causa del Coronavirus. Continuano le incertezze sui suoi tamponi tant'è che ieri ha dovuto rinunciare alla Nazionale. Fortunatamente Jessica e i figli gli sono vicino e cercano di portare il sereno con la magia del Natale. La loro casa è infatti già piena di addobbi per le feste, come si può vedere dalle Stories pubblicate su Instagram. Questa mattina c'è stata un'ulteriore sorpresa in casa Immobile: è arrivata la colazione a domicilio gentilmente inviata da Gaia Lucariello. La moglie del mister Inzaghi è molto amica di Jessica ed è voluta starle vicino in questo momento non semplice. Sono arrivati poi i ringraziamente via social, ma sicuramente il dolce risveglio ha aiutato Ciro&Co. a far partire la giornata con il sorriso.