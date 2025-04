Lazio, Dele-Bashiru fa l'assist ed esulta: il post social - FOTO

Fondamentale all'andata come al ritorno, Dele-Bashiru quando vede i bergamaschi si trasforma. All'andata sbloccò la partita, oggi fornisce l'assist decisivo per Isaksen, libero di segnare il gol vittoria quasi a porta vuota. Servirà anche il miglior Dele-Bashiru per questo finale di stagione e lo sa anche lui quanto pesano questi tre punti.

"Vittoria importante, Forza Lazio". Questo il messaggio social del nigeriano pubblicato con un post nel dopo-partita. Ora testa al Bodo/Glimt: la trasferta in Norvegia sarà tosta e la sua fisicità potrà fare la differenza, soprattutto vista l'assenza di Rovella per squalifica. Poi sarà derby.

