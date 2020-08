Lazio, Leiva si allena anche a Ibiza: "Primi passi per tornare" - FT

Anche in vacanza Lucas Leiva non perde tempo e si allena per tenersi in forma. Il brasiliano fa gli allunghi sulla nota spiaggia di Ibiza, Playa D'En Bossa. Leiva sta trascorrendo le vacanze in compagnia di Correa e Luiz Felipe nella famosa isola spagnola, ma ogni occasione è buona per mantenere il giusto ritmo. Il centrocampista vuole farsi trovare pronto per la prossima stagione: i tanti acciacchi avuti quest'anno non devono compromettere il suo ritorno in Champions League. Nel video postato su Instagram, si vede l'ex Liverpool correre sulla sabbia. "Primi passi per tornare". E allora testa bassa e concentrazione al massimo per tornare ai suoi livelli come sperano Inzaghi e tutti i tifosi della Lazio.