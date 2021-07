Lazio-TOP 11 RC, Luis Alberto mette da parte le polemiche: il commento sui social - FOTO

Nel primo test amichevole della nuova stagione la Lazio si impone 10-0 sulla Top 11 Radio Club 103. Allo Stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore va in scena la saga del gol. Sono tanti i protagonisti del pomeriggio. Da Caicedo a Felipe Anderson passando per Lazzari e Raul Moro. Mette la firma sul match anche Luis Alberto autore di una doppietta nel secondo tempo. Il primo gol dopo aver superato il portiere, il secondo con un tap in facile facile su assist di Adekanye. El Mago, schierato da Sarri come mezzala di sinistra del 4-3-3, ha dato sicuramente risposte positive nonostante i pochi giorni di allenamento. Il numero 10 biancoceleste ha messo da parte, almeno per il momento, le polemiche di inizio stagione dopo che aveva disertato le visite mediche in Paideia. Sul campo è sempre il solito splendido calciatore che accarezza il pallone e disegna calcio con una classe infinita. Lo spagnolo ha espresso la sua soddisfazione per la prima amichevole vinta su Instagram: "Continuiamo con la preparazione".