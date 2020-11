Morte Maradona, il cordoglio della Lazio: "Un onore averti a casa nostra, non ti dimentichiamo" - FOTO

Un minuto di silenzio su tutti i campi in Italia e in Europa, il minimo che si possa fare per ricordare Diego Armando Maradona, idolo del calcio scomparso questo pomeriggio. Anche la Lazio si è unita ai milioni di messaggi dedicati al Pibe de Oro: "Campione. Idolo di generazioni. Ispirazione eterna di calcio. Grazie per essere stato a casa nostra, è stato un onore e non ti dimenticheremo. Ciao Diego!".

Ciao Diego! pic.twitter.com/2m757dcJgi — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 25, 2020

