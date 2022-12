Morte Mihajlovic, il saluto di Djokovic: "Il tuo marchio è indelebile"

Anche il campione di tennis, connazionale del numero undici, saluta l'ex calciatore con un dolce messaggio sui social...

Anche Novak Djokovic ha voluto salutare Sinisa Mihajlovic. Il tennisa ed ex numero uno del mondo è serbo esattamente come l'ex calciatore e ha voluto ringraziare per quanto fatto da Sinisa per il loro paese. Ecco il post condiviso sui profili ufficiali dello sportivo di Belgrado: "Riposa in pace caro Sinisa Condoglianze alla famiglia Mihajlovic. Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro sport, oltre che in Italia. Il tuo marchio è indelebile".