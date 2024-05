Romulo stregato dalla Lazio: "Mi dispiace per chi non ha indossato questa maglia..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio è rimasta nel cuore di Romulo. L'attuale calciatore dell'Athletic Club non ha mai dimenticato la parentesi vissuta nella Capitale nel 2019, che l'ha fatto innamorare totalmente dei colori biancocelesti. A questo proposito, l'italo-brasiliano ha ricondiviso il video dello spettacolare pre partita di Lazio - Sassuolo scrivendo "Così mi viene da piangere" e pubblicando un lungo messaggio per il popolo laziale e non solo. Queste le sue parole: "Mi dispiace per coloro che non hanno mai avuto il privilegio di indossare questa maglia. Mi dispiace per chi non ha mai calcato il terreno dell’Olimpico, gremito di cuori biancocelesti. Mi dispiace per coloro che non hanno mai respirato l’aria di Formello durante gli allenamenti. Mi dispiace per chi non ha mai visto l’aquila volare alto nel cielo dell’Olimpico. Questo sogno di essere laziale è davvero commovente".