Sampdoria-Lazio, Luis Alberto reagisce subito: "Daremo tutto" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un punto che sa di sconfitta quello conquistato dalla Lazio al Ferraris. Una partita in pieno controllo della squadra di Sarri che vede sfumare il bottino pieno nel recupero con il gol di Gabbiadini. Che serva da lezione ai biancocelesti, troppo sicuri di vincere nella ripresa e colpevoli di non aver chiuso la partita. A gara terminata, è tempo di analisi social. Luis Alberto, scelto per la prima volta in stagione da titolare dal Comandante, ha suonato la carica così su Instagram dopo il mezzo passo falso: "Continuiamo a lavorare duro per raggiungere i risultati, daremo tutto!".