Calciomercato, incontro tra Spal e Torino: Fares vicino ai granata

La partita di ieri tra Spal e Torino ha significato la salvezza matematica per la squadra di Longo. La trasferta di Ferrara però è stata per i granata anche l'occasione per riprendere il discorso Fares. L'esterno sinistro algerino, in passato accostato anche alla Lazio, è in uscita dalla Spal dopo la retrocessione, con il Torino vicino all'acquisto. Come riporta Tuttomercatoweb.com ieri è andato in scena un incontro tra le due società in cui sono state limate le differenze sulle valutazioni: il club estense partiva da una richiesta di 11 milioni, ma alla fine l'accordo potrebbe essere raggiunto su una cifra più bassa. In programma nei prossimi giorni c'è un nuovo incontro per la chiusura.

