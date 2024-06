Calciomercato Lazio | dall'Inghilterra: "Offerta per Lo Celso, ma il Tottenham..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i nomi accostati alla Lazio, in queste settimane antecedenti all'inizio del calciomercato estivo, c'è anche quello di Giovani Lo Celso. Trequartista del Tottenham, l'argentino è in uscita dal club inglese che lo avrebbe inserito nella lista dei cedibili. Il suo profilo è da tempo gradito a Formello, già la scorsa estate c'erano stati degli approfondimenti che non avevano portato a nessuna mossa concreta (soprattutto per il volere di Sarri), al contrario di questa volta. Secondo quanto riporta dall'Inghilterra il portale del The Sun, la Lazio avrebbe presentato agli Spurs un'offerta per assicurarsi le prestazioni del classe 1996. La risposta arrivata da Londra, però, sarebbe stata negativa. Il Tottenham, infatti, avrebbe aperto alla cessione del proprio calciatore, ma solo a patto da incassare una cifra che si aggiri intorno ai 10 milioni di euro.

DUE ANNI COMPLICATI - Nelle ultime due stagioni, Lo Celso ha faticato notevolmente. Tra Villarreal e Tottenham non ha mai ottenuto la continuità sperata, totalizzandolo solo 2.000' in due anni tra Premier League, Liga e competizioni europee. Un fase difficile della sua carriera, che inevitabilmente ha abbassato drasticamente il suo prezzo, rendendolo un profilo appetibile per molti club in Europa. Accostato in passato anche a Napoli e Barcellona, per il momento l'unica squadra a essersi mossa concretamente sarebbe stata la Lazio. La meta biancoceleste potrebbe rappresentare per Lo Celso l'occasione di ritrovarsi e tornare quel talento che con la maglia Betis Sevilla aveva fatto impazzire tutta Europa. All'età di 28 anni la sua carriera potrebbe avere ancora molto da dire, starà a lui fare la scelta giusta e provare a rilanciarla.