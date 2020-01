Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Jony piace al Celta Vigo"

Negli ultimi minuti è iniziata a circolare tra i media spagnoli una notizia di mercato che riguarda anche la Lazio. Jony, il biancoceleste ex Malaga, sarebbe entrato nei radar del Celta Vigo: lo spagnolo avrebbe catturato le attenzioni del direttore sportivo del club Felipe Miñambres, che lo seguiva da tempo. Difficile un suo ritorno in patria già a gennaio, dal momento che mancano poco più di due giorni alla fine del calciomercato e, soprattutto, che Jony è attualmente l’unico sostituto di Lulic, considerando la prolungata assenza di Lukaku. Rimane, tuttavia, magari in vista della finestra estiva, l’interesse del Celta nei suoi confronti.

Pubblicato il 28/01 alle 11.15