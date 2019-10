Calciomercato Lazio, Milan attivo su Vignato: la richiesta del Chievo

Emmanuel Vignato del Chievo è uno dei prospetti italiani più interessanti. In estate lui, trequartista classe 2000, e suo fratello Samuel, attaccante classe 2004, erano stati accostati a più riprese alla Lazio. Si parlò addirittura di un'offerta di 5 milioni al club veronese, ma poi non se ne fece nulla con relative smentite del club capitolino. Secondo calciomercato.com su Emmanuel Vignato sarebbe piombato il Milan, per espressa volontà del capo degli osservatori Geoffrey Moncada. Scout milanisti avrebbero già assistito a Chievo - Pordenone e Livorno - Chievo, e il dialogo tra le società sarebbe già partito. La richiesta di 8 milioni di Campedelli rimane comunque un ostacolo non da poco, considerando che Vignato non ha ancora compiuto nemmeno 20 anni.

