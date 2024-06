Calciomercato Lazio | Raul Moro riscattato dal Real Valladolid? La situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Quale futuro per Raul Moro? Dopo aver vissuto l'ultima stagione in prestito in Spagna, al Real Valladolid, l'esterno farà rientro alla Lazio. Non sembra però destinato a rimanerci per molto, visto che il club andaluso ha ancora la possibilità di riscattarlo. Come riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto su X, il classe 2002 vorrebbe tornare a vestire la maglia biancoviola e la società spagnola avrebbe intenzione di acquistarlo a titolo definitivo. Il diritto di riscatto, fissato a 2,5 milioni di euro, è valido fino al prossimo 30 giugno. La clausola in questione non si è trasformata in 'obbligo' perché Raul Moro ha disputato 30 presenze di cui solo 18 da almeno 45minuti. Ne avrebbe invece dovute giocare almeno 25. Rimane comunque ancora la possibilità per lui di tornare nel suo paese natale.