Calciomercato Lazio, Torreira pista in salita per la mediana: i dettagli

Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano dell’Arsenal è stato proposto alla Lazio. Sul calciatore c’è anche l’interesse di Fiorentina e Torino. In particolare, i granata puntano forte sul centrocampista che piace molto a Giampaolo che lo ha già allenato ai tempi della Sampdoria. L’uruguaiano è stato accostato anche a Milan, Roma e Napoli. La richiesta dei Gunners però è elevatissima: il club londinese chiede circa 30 milioni per Torreira. La Lazio per il momento si defila e si sente coperta sulla mediana viste anche le ottime risposte di Lucas Leiva dopo l’infortunio al ginocchio.

