DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: Godin al Cagliari sblocca Vidal all'Inter

La Serie A è pronta a ripartire anche se oltre alle questioni di campo sullo sfondo rimane sempre il calciomercato che può ancora rivelare molte sorprese. In primo piano il passaggio di Milik alla Roma, l'attaccante polacco ha già svolto una prima parte delle visite mediche in Svizzera e ha poi fatto ritorno in Italia per risolvere le ultime pratiche con il Napoli. Questa operazione, come noto, darà il via libera per la cessione di Dzeko alla Juventus. Si allontana invece per i giallorossi Smalling per il quale lo United chiede ancora 20 milioni. In casa Inter tiene banco ancora la questione relativa a Vidal: il cileno arriverà solo quando Diego Godin verrà ufficialmente venduto al Cagliari, questi saranno giorni decisivi per la chiusura dell'affare. Milan che rimane sugli obiettivi Bakayoko e Torreira. In difesa si lavora per l'arrivo Kristoffer Ajer del Celtic, operazione da 17 milioni di euro. Importante invece il colpo messo a segno dalla Sampdoria che è pronta ad abbracciare l'ex Lazio Keita, le visite dovrebbero svolgersi già nella giornata di oggi.

Calciomercato Lazio, il Pisa torna alla carica per Palombi: le ultime

Calciomercato Lazio, le alternative low cost per la difesa: da Garay a Umtiti

TORNA ALLA HOME