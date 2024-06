Ex Lazio, Candreva può tornare in Serie A: una squadra è interessata

Fonte: Tuttomercatoweb.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il futuro di Antonio Candreva potrebbe essere lontano da quella Salernitana dove era approdato nel 2022 ritagliandosi un ruolo da protagonista anche nell’ultima stagione, conclusa con la retrocessione in Serie B, dove la squadra fa faticato moltissimo sia sul piano del gioco sia su quello dei risultati. L’esperto centrocampista, che dalla fascia destra si è trasferito in pianta stabile più al centro giocando da trequartista, nell’ultima annata è stato infatti il cannoniere della squadra campana con sei reti in 34 presenze a cui si aggiungono anche sei assist. Oltre a un gol in una gara di Coppa Italia.

Il classe ‘87 ha ancora un anno di contratto coi granata, ma a cifre insostenibili in Serie B, e per questo è destinato a cambiare aria e tornare in Serie A con il Como che starebbe facendoci un pensierino per aumentare la qualità e l’esperienza della rosa dopo la promozione. Sul suo contratto, come riporta Tuttosalernitana.com, c'è una clausola di rescissione fissata a 400mila euro che una volta pagata libererebbe Candreva. Ogni discussione però è rimandata alla nomina del nuovo direttore sportivo del club campano.