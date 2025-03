Ancelotti ricorda lo Scudetto della Lazio: "Simeone segna con la Juve e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Ci si prepara a uno big match degli ottavi di Champions League: è tempo della gara d'anata tra Real Madrid e Atletico. In conferenza stampa il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti ha presentato la partita, soffermandosi anche sul suo rivale in panchina Diego Simeone. Parlando delle sue qualità, ha ricordato un episodio legato al passato del calcio italiano in riferimento al secondo Scudetto della Lazio nel 2000. Queste le sue parole: "Quando era calciatore Simeone ha segnato in una partita Juventus-Lazio nella lotta per lo scudetto. La Lazio ha vinto e si è aggiudicata lo scudetto, credo fosse il 2000. Come allenatore, lo rispetto molto. È un grande allenatore. Ha fatto molto bene all'Atlético, li ha portati ai massimi livelli in Europa. Mi piace la sua lettura delle partite, come fa scendere la squadra in campo, la strategia, l'impegno che ha a livello difensivo. Mi piace molto tutto questo".