Aspettando Torreira, da Sosa a Vecino: tutti gli uruguaiani alla Lazio

Giornata caldissima quella di ieri in casa Lazio, la foto condivisa da Lucas Torreira sui social ha mandato in fibrillazione i tifosi. L’indizio era inequivocabile, c’erano tutti i presupposti per pensare che stesse atterrando in Italia per diventare un nuovo giocatore biancoceleste. La trattativa per portare l’uruguaiano a Formello è reale, ma non sarà semplice riuscire a strapparlo al Galatasaray. Il centrocampista, qualora dovesse concretizzarsi il suo acquisto, diventerebbe il decimo giocatore della Celeste, considerando quelli più noti, a indossare la maglia con l’aquila sul petto. Ruben Sosa, Alvaro Gonzalez e Muslera sono i connazionali che si sono distinti più di tutti, chi per gol chi per presenze. Un po’ meno fortunata è stata l’esperienza di Faotto, Gutierrez, Alfaro e Guaglianone. I più recenti: Martin Caceres e Matias Vecino. Il difensore è stato solamente una stagione, ha collezionato solo 9 presenze e un gol. Discorso diverso per il centrocampista, arrivato nella sessione di mercato della scorsa estate. La sua avventura è ancora in corso.

