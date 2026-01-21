Beckham "furioso" e Victoria "scioccata": le reazioni dopo le parole di Brooklyn
21.01.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sono giorni difficili quelli che si stanno vivendo in casa Beckham. Le confessioni del primogenito Brooklyn non hanno certo lasciati indifferenti i genitori, David e Victoria, ed è proprio l’ex campione del Manchester United ad aver rotto il silenzio sulla questione. Ospite del programma Squawk Box su CNBC David ha così dichiarato... <<< BECKHAM >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide