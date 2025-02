Bellucci: "Lazio sopra ogni aspettativa. Con il Venezia non c'è partita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Filippo Gabutti

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto l'ex calciatore Claudio Bellucci, che ha ricordato diversi della sua carriera parlando anche della Lazio di Baroni. Queste le sue parole: "Esordire a San Siro contro il Milan è stato un sogno che si realizzava. Io sottovalutato? In tanti negli anni '90 non erano molto considerati per i giocatori fortissimi che c'erano. Il miglior momento della mia carriera? In diversi anni ho fatto bene, con la Sampdoria lottavo per lo Scudetto. Prima nel settore giovanile c'era più tempo e più italiani, ora ci sono moltissimi stranieri. In quegli anni la Samp faceva uscire grandissimi calciatori, prima della mia generazione era uscito fuori Enrico Chiesa. Poi è cambiata anche la mentalità degli allenatori, ai miei tempi c'era proprio un insegnante di calcio".

"La Lazio? Per me sta facendo un ottimo campionato, non poteva tenere quel ritmo però giocando anche l'Europa League. È andata oltre ogni previsione di inizio stagione, dopo le prima 4/5 partite Baroni sembrava già che fosse l'allenatore da anni. Bisogna fargli i complimenti, così come alla società che ha costruito questa squadra. La Roma? È iniziato con un disastro completo, è stato smontato il mercato estivo con il fallimento di Juric. Poi è arrivato l'aggiustatore Ranieri che d'esperienza ha sistemato tutto. Anche se fare peggio di prima era difficile".

"Venezia - Lazio? Non c'è partita, il distacco per la salvezza del Venezia si è allungato e rischia seriamente di salutare la Serie A. È una situazione quasi disperata. La Lazio è più forte, contro il Napoli ha fatto una grande partita, se gioca così anche al Penzo credo che non avrà problemi. Il Venezia è in uno stato mentale tale che se prende gol si scioglie. Gli attaccanti della Lazio? Mi piace Castellanos come fa girare la squadra, non come bomber vero e proprio; apprezzo anche Dia perché è un giocatore totale, il gol che ha fatto contro il Napoli è bellissimo".