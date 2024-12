Benzema, dalla Spagna sono sicuri: "Vuole ritirarsi in anticipo, ha un piano"

TUTTOmercatoWEB.com

Sta per volgere al termine la carriera da calciatore di Karim Benzema? Secondo le informazioni rilasciate da Relevo, l'attaccante francese di 36 anni in forza all'Al Ittihad sarebbe pronto a ritirarsi con un anno di anticipo: non nel 2026, scadenza effettiva del suo contratto con il club saudita, bensì nel 2025. Stando a quanto si legge dal portale, l'ex Real Madrid è stanco della routine quotidiana in una squadra con più insuccessi che trofei. Con Laurent Blanc, Benzema è il secondo miglior marcatore della Saudi Pro League (10 gol), subito dopo Aleksandar Mitrovic (12) e detiene il comando del campionato con l'Al Ittihad al primo posto. Per questo la scelta di porre fine alla carriera non dipende da una ragione di forma fisica precaria, mentre la posizione dell'Al Ittihad fa riflettere, visto che sarebbe ben disposta a rinunciare al bomber francese per il costo dell'ingaggio (100 milioni l'anno).

Così Benzema, all'età di 36 anni, ha già in serbo un piano per il futuro: il ruolo di ambasciatore del Real Madrid all'estero. In particolare nel mondo arabo. Stando a quanto riportato da Relevo, l'attaccante francese ha mantenuto ottimi rapporti con il presidente del club spagnolo, Florentino Perez, che tra l'altro ha avuto un ruolo chiave nell'ingaggio dell'ex Lione nel 2009