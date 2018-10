Bonifazi e un gol alla Roma molto speciale: “La mia famiglia tifa Lazio”

Il suo gol ha chiuso i conti nella partita di ieri tra Roma e Spal. Un gol speciale per Kevin Bonifazi, reatino di nascita ma calcisticamente cresciuto a Roma nelle giovanili della Tor Tre Teste e del Tor di Quinto. “Non ho parole. L’Olimpico è l’Olimpico. Segnare qui, in questo stadio dove giocano la Roma, la Lazio, le big d’Europa è tanta roba” commenta a caldo Bonifazi nel post post partita. "La mia famiglia tifa Lazio ma io penso solo alla Spal, la squadra a cui devo tutto”. Il difensore dell’Under 21 italiana, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, ha poi detto la sua sull’episodio che ha visto coinvolto Vanja Milinkovic-Savic: “episodio particolare in una giornata di festa, ma non importa. Lui è fortissimo, è grosso, giovane. Credo tantissimo in lui. Siamo tanto amici, stiamo sempre insieme. Stasera? Cena, ovviamente”.