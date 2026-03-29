Bosnia - Italia, arbitra Turpin: bilancio a favore, ma c’è un precedente funesto

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Sarà il francese Clement Turpin a dirigere, martedì 31 marzo alle 20:45, la gara tra Bosnia e Italia a Zenica. Anche dal fischietto transalpino passeranno allora le sorti della squadra di Gattuso in vista della possibile qualificazione al Mondiale in programma in Nordamerica tra giugno e luglio.

I precedenti con Turpin sono tutto sommato positivi per gli Azzurri, che hanno portato a casa in totale tre vittorie e due sconfitte in cinque confronti. A pesare particolarmente, però, è il precedente del 24 marzo del 2022: in quell’occasione l’Italia giocava a Palermo contro la Macedonia del Nord la semifinale degli spareggi per accedere al Mondiale e fu eliminata dal gol di Trajkovski in pieno recupero.

Al netto della statistica poco felice, il fischietto francese è tra i più apprezzati arbitri internazionali, chiudendoo nel 2025 ha chiuso al primo posto nel ranking IFFHS. Due i precedenti con la Lazio, entrambi all’Olimpico: il pari a reti bianche in Europa League con il Trabzonspor nel 2013 e il successo in Champions per 3-1 con il Borussia Dortmund nel 2020.