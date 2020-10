Bruges, quattro casi di positività al Covid-19: non partiranno per la Russia

Il Coronavirus colpisce anche uno dei prossimi avversari della Lazio in Champions League, il Bruges. Sabato mattina, l'intero gruppo squadra è stato sottoposto ai test per il Covid-19 in previsione della partita contro lo Zenit San Pietroburgo. Sono risultati positivi Simon Mignolet, Odion Kossounou e l'attaccante Michael Krmencik. Anche il CEO Vincent Mannaert è risultato positivo. I quattro sono attualmente in quarantena e quindi non si recheranno in Russia. Nessuno di loro, riporta il sito ufficiale del club belga, mostra dei sintomi.

