Cagni: "Col Como la Lazio ha perso le misure. Sarri non ha..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è uscita sconfitta dalla sfida col Como, nella prima giornata di Serie A e, a distanza di qualche giorno, sulla prestazione dei biancocelesti si è espresso Gigi Cagni nel corso del suo intervento ai microfoni di TMW. Le sue considerazioni: "Andavano in tre o quattro a pressare il Como e la Lazio si è spaccata. O torni indietro o vieni in avanti, invece la Lazio ha perso le misure. Se non riesco a imporre ciò che voglio allora torno indietro e mi difendo in 40 metri. Sarebbe stato più semplice, perché il Como il gol lo vuole fare bucandoti in mezzo, difficilmente ci arriva tramite cross. Concettualmente questo Sarri non ce l'ha, ovvero il difendersi perché l'avversario è superiore".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE