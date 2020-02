Calciatori Panini, due laziali in lizza per il ‘Best Player’ della 22esima di A - FT

La scorsa domenica Manuel Lazzari ha sfidato il suo passato nel match tra Lazio e Spal. L’esterno si è reso protagonista di una straordinaria prestazione, servendo sia Ciro Immobile in occasione del secondo gol dell’attaccante, sia Bobby Adekanye per il 5-1 finale. Calciatori Panini, sul proprio profilo Instagram, ha inserito il biancoceleste tra i migliori centrocampisti della ventiduesima giornata di Serie A. In compagnia di Lazzari, e potenziali vincitori del titolo di ‘Best Player’, Kucka e Djuricic. L’altro laziale presente, questa volta per quanto riguarda gli attaccanti, è proprio il bomber di Torre Annunziata. Per vincere il titolo, ‘Ciruzzo’ dovrà battere la concorrenza di Caputo e Lukaku.

