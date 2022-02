Calciatoribrutti scatena l’ironia social, Immobile e i Maneskin protagonisti – FOTO

Si è conclusa la 72° edizione del Festiva di Sanremo in concomitanza con il ritorno della Serie A, c’è qualcosa che ha accomunato le due cose: il fantacalcio e il fantasanremo. Le regole del gioco sono più o meno le stesse cambiano solo gli interpreti e le azioni che fanno conquistare punti. Se per il calcio contano i gol egli assist per il fantasanremo contano le parole “papalina” e “Zia Mara”. Sui social la vicenda ha lasciato largo spazio all’ironia, a distanza di giorni se ne continua a parlare e su Instagram la nota pagina Calciatoribrutti si è divertita a prendersi gioco dei protagonisti della 24° giornata di campionato accostandoli anche al fantasanremo. È andata così con il bomber biancoceleste Ciro Immobile, che sicuramente fa guadagnare punti a chi lo possiede al fantacalcio. A tal proposito Calciatoribrutti ha deciso che pur avendo segnato è stato deludente non avendo pronunciato le parole “papalina” e Zia Mara”. Di mira è stata presa anche la Roma, è esilarante la foto del cantante dei Maneskin che esulta al gol annullato di Zaniolo e sotto si legge: “L’unico nello stadio ad aver vinto qualcosa”.

