Calciomercato, Giroud rifiuta il Montepellier: "Voglio giocare la Champions"

Olivier Giroud, continua a far parlare di sé e del suo futuro. L'attaccante del Chelsea ha rinnovato con il Chelsea per un'altra stagione, ma a quanto pare, il suo prolungamento non sembra escludere una sua partenza al termine del campionato. Se a gennaio Inter e Lazio erano state vicinissime al portarlo in Italia, nelle ultime settimane si sarebbe fatta sotto anche la Juventus. Da giorni però, si parlava con insistenza di un suo ritorno al Montpellier, dove ha giocato dal 2010 al 2012, per chiudere la carriera. Lo stesso attaccante però, intervistato dall'emittente radiofonica France Bleu Herault, ha affermato che non tornerà nel suo vecchio club: “Non posso promettere di finire la carriera facendo un anno a Montpellier, non è possibile. Ma in ogni caso, il fatto che il Montpellier significa davvero molto per me penso che faccia piacere ai tifosi. Ma non voglio dare loro vane speranze o false notizie. Io spero di poter giocare ancora ai massimi livelli e di giocare in Champions League e nelle coppe europee almeno per uno-due anni. Dopodiché faremo il punto e soprattutto studierò le proposte che avrò davanti". Un suo approdo in Italia quindi non è del tutto da escludere.