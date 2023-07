Calciomercato | L'indiscrezione: "Luiz Felipe proposto a una big di Serie A"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luiz Felipe cerca squadra ed il suo entourage lo avrebbe proposto anche al Napoli. Come appreso da AreaNapoli.it, in queste settimane si sarebbero registrati contratti tra i rappresentanti del difensore ex Lazio e la squadra-mercato azzurra, informata della disponibilità del giocatore di lasciare il Real Betis e dell'intenzione del club spagnolo di cederlo in questa finestra di trattative. La società di Siviglia sta negoziando con il West Ham, che tuttavia non ha ancora chiuso la trattativa, considerando il nazionale italiano non una primissima scelta per il reparto arretrato.

