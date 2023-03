Calciomercato Lazio, Acerbi: "Inzaghi? Non mi lego a un mister. Sul futuro..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Uno dei nodi del prossimo calciomercato della Lazio sarà Francesco Acerbi. Il difensore è in prestito all'Inter con diritto di riscatto fissato a 4 milioni, ma la società nerazzurra pretende uno sconto, mentre i biancocelesti ritengono di essere andati già incontro la scorsa estate alle esigenze di giocatori e club meneghino. Ai microfoni di Dazn Acerbi si è confessato, parlando anche del suo futuro, ma partendo dalla scelta (più che discutibile, ndr) tra la cacio e pepe di Roma e il risotto alla milanese: "Prendo il risotto alla milanese". Sulla stagione in corso, finora positiva: "Ho sempre avuto buone stagioni dal punto di vista dell'attenzione, della concentrazione e della determinazione. Io so i miei punti di forza e so che si è parlato di un anno difficile alla Lazio, ma tutti quelli che ho fatto bene prima?".

FUTURO - "La speranza è di rimanere all'Inter e vedere come è. Lo ripeto, non so niente, non mi interessa nulla, ho due mesi importanti, anzi fondamentali. Cerco di fare il mio meglio e quello che succederà succederà. Non so cosa può succedere nella vita, non sapevo neanche il 31 agosto di venire qua. So che mi trovo benissimo qua e non dipende da me, sicuramente non aspetteròfino ad agosto. Non devo mettere fretta assolutamente, non è quello, però come l'anno scorso non è possibile, ma lo sanno, ho anche io il mio punto. Dipendesse da me rimarrei qua senza nessun problema".

SU INZAGHI - "Io non sono quel tipo di giocatore che si lega a un mister. Il mister è il mister, punto. Lo saluto, apprezzo lui che mi ha voluto alla Lazio e all'Inter, ho sempre dato quello che ho ricevuto. Se io faccio schifo o vede un altro non mi fa giocare, non è che mi vuole o non mi vuole, è già successo. Il mister deve fare delle scelte, se mi fa giocare o non giocare ho un grandissimo rispetto, faccio di tutto per poter giocare, poi se gioco o non gioco mi incavolo sì, ma rispetto la sua decisione, zitto per i compagni faccio questo e altro, però ci vuole una distanza ben definita".

IDOLO - "Il mio primo idolo è stato George Weah per il suo sorriso. Il suo 'ciao a tutti belli e brutti mi è sempre piaciuto', poi è arrivato Nesta".