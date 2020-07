Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Biancocelesti su Umtiti"

La Lazio è vigile sul calciomercato. Oltre a cercare una quarta punta per rinforzare il pacchetto offensivo, Lotito pensa ad aggiustare anche la retroguardia. L'anno prossimo ci sarà la Champions e bisognerà investire su giocatori pronti ed affidabili per affrontare al meglio tutte le competizioni. Kumbulla è sicuramente il primo nome sulla lista di Tare, ma il ds albanese sta valutando anche altri profili. Come riporta il quatidiano catalano Sport, Samuel Umtiti potrebbe essere il nuovo nome. Il giocatore è in rottura con il Barcellona che vorrebbe lasciarlo partire in prestito per fargli trovare più continuità. Gli infortuni quest'anno non gli hanno permesso di scendere regolarmente in campo e in generale il suo rendimento è stato spesso altalenante. Diverse squadre della Serie A, tra cui anche Napoli, Roma e Torino, avrebbero chiesto informazioni per il francese. La Lazio, data la possibile partenza di Bastos, è alla finestra e lo starebbe valutando come rinforzo.

