Calciomercato Lazio, il ds del Granada e il retroscena su Luis Suarez

CALCIOMERCATO LAZIO, LUIS SUAREZ - Poteva finire alla Lazio e invece Luis Suarez, non quello del Barcellona, ma il colombiano ex Watford, è finito al Granada. E ora in Europa League sfiderà il Napoli ai sedicesimi, una vetrina europea. Il ds del club spagnolo, Fran Sanchez, il più giovane direttore sportivo della Liga con 31 anni, ha svelato un retroscena di mercato sull'attaccante che Tare voleva come colpo per la Champions: "Suarez siamo riusciti a prenderlo a titolo definitivo dal Watford proprio all’ultimo momento, prima che la sessione estiva chiudesse" ha raccontato a Gianlucadimarzio.com. "Un colpo. Nei primi anni del suo contratto possiamo acquistarne il 100% dei suoi diritti in base al raggiungimento di determinati obiettivi. Io lo conoscevo già, avevamo lavorato insieme per quattro mesi nel Granada nel 2016. È un attaccante che ha grandissimi margini di miglioramento". E lo sa bene la Lazio, che lo aveva trattato per portare il suo talento a Roma.

