Calciomercato Lazio, il Real Madrid su Milinkovic: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Il Real Madrid punta Milinkovic-Savic. E' questa la notizia della giornata. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, i Blancos avrebbero messo seriamente nel mirino il Sergente per rinforzare il proprio centrocampo a partire dalla prossima stagione. Kroos va in scadenza a giugno 2023, mentre Modric il prossimo settembre taglierà il traguardo dei 38 anni. Secondo DiarioGol e come riportato nella giornata di ieri dalla nostra redazione, per Sergej si starebbe muovendo Florentino Perez in persona fissando già un incontro con l'agente Kezman. Sarà difficile a resistere alla tentazione delle Merengues in estate, l'ultima occasione per la Lazio di monetizzare dalla cessione se non dovesse arrivare il rinnovo. Milinkovic lascerà la Capitale solo a determinate condizioni. Lo sgarbo al club biancoceleste non è contemplato, nemmeno davanti al Real Madrid.