Calciomercato Lazio | Kent habitué del no: tutti i rifiuti dell'attaccante

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ryan Kent non è il rinforzo invernale del calciomercato della Lazio. Dopo un primo febbraio di trattative, l'affare non è andato in porto. A fare la differenza, come riferito dall'intermediario Terraneo, è stata la volontà del giocatore di non muoversi. Nonostante fosse già stato raggiunto l'accordo tra i club. Una situazione avvenuta più e più volte tra dicembre e gennaio. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport e come vi avevamo anticipato ieri, Steven Gerrard, ex tecnico dei Glasgow Rangers, avrebbe voluto portare il suo pupillo in Arabia. L'allenatore dell’Al-Ettifaq aveva spinto per l'operazione e i club avevano trovato l’intesa a 3,4 milioni di sterline, circa 4 milioni di euro. Kent ha rifiutato la proposta. Il giocatore ha detto poi di no anche a Cardiff City e Hull City. Quest’ultimo club ha provato a prenderlo anche ieri, ma alla fine il giocatore è rimasto in Turchia. All'elenco dei no e delle squadre rifiutate si è aggiunta anche la Lazio.

Mercato Lazio | La strategia dei colpi a salve. Ma a Formello...

Pubblicato il 2/2 alle 8.30